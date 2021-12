El recordado conductor de Habacilar y líder de Los No sé quién, Raúl Romero, reveló que pidió un café en un restaurante y le hicieron un descuento ‘por feo’ y por si alguien duda de lo confesado por el artista, mostró una foto de la cuenta en la que aparece el descuento.

El intérprete de ‘Las Torres’ compartió un mensaje a sus seguidores, narrando que pidió un café en un restaurante y al probarlo, llamó al mozo para decirle que ‘estaba feo’.

“Me pedí un café. El mozo me preguntó si me gustó y le dije que estaba feo. No se si el descuento me lo hizo por amable o por vengarse”, escribió con la foto de la cuenta para que no queden dudas.

La publicación de Romero generó miles de ‘Me gusta’ y muchos comentarios de sus seguidores, entre ellos algunas figuras de la farándula nacional.

EL REGRESO DE HABACILAR

Recientemente se esparció el rumor que el recordado programa concurso Habacilar, que marcó a toda una generación, volvería a la pantalla chica; sin embargo Romero aclaró que no tiene planeado volver a la televisión; porque está avocado a la música y también a escribir.

“No tengo pensando volver a la televisión en este momento, no está en mis planes. En mis planes actuales está seguir dedicado a la música y ha escribir también, ya vienen noticias”, manifestó en un video.

Al respecto, el portal Instarándula reveló que Habacilar sí volvería a la pantalla chica, con un nuevo formato, y como Raúl Romero lo aclaró, sin él en el programa.

