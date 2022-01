Raúl Romero utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video donde advierte que están lanzando falsos mensajes como suyos. El popular ‘Cara de Haba’ recalcó que él no tiene Twitter y tampoco se está pronunciando sobre el reciente estreno de ‘Esto es Habacilar’ en América TV.

Algunos medios de comunicación han informado de supuestos mensajes del mismo Raúl Romero, sin embargo, esto es completamente falso, pues se trata de una cuenta de Twitter no oficial.

“Chicas y chicos, cómo están, qué gusto saber que están bien todos en sus casas, me alegra. Quería comunicarles que yo no tengo Twitter, no tengo, están saliendo mensajitos, comunicados, cosas así y yo no tengo Twitter. Hay un Twitter con mi nombre, pero no es mío, es falso ”, dijo el conductor evidentemente incómodo.

Raúl Romero se pronuncia por falsos mensajes suyos sobre ‘Habacilar’: “No son míos, es falso”

MENSAJES FALSOS SOBRE ‘HABACILAR’

Según una cuenta de Twitter bajo el nombre de Raúl Romero, el conductor habría comentado sobre el programa ‘Habacilar’ con el siguiente mensaje: “Aquellas épocas eran las mejores”

Esto ocasionó que varios usuarios se sorprendieran e incluso algunos portales señalen a Raúl como el autor de ello.