Raúl Romero generó polémica en redes sociales por su extraña actitud frente a un grupo de personas que lo grabaron en los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En TikTok se difundió un video en donde se muestra al exvocalista de ‘Los Nosequién y los Nosecuantos‘ responderle a un seguidor de una manera desatinada.

“Bueno, quiero decirles a todos que estoy muy contento de haber venido a Lima”, mencionó en un principio el jurado del programa ‘La voz senior’. No obstante, luego un seguidor le pide un saludo a lo que el cantante responde: “No saludo ca***s”.

A pesar de que la broma fue bien recibida por el público que estaba a su alrededor, en redes sociales algunos usuarios lo criticaron por su repentina respuesta.

Raúl Romero conmueve al recordar la muerte de su hermano

En agosto de este año, durante la emisión de “La Voz Senior”, el participante Chicho Pineda, de 73 años, conmovió a los miembros del jurado luego cuando reveló que había perdido a su esposa y que decidió presentarse en el set para rendirle un homenaje.

En ese momento, Raúl Romero decidió intervenir para recordar que años atrás él vivió una situación similar a la Chicho Pineda.

“Cuando llegue a mi casa de viaje, la presidente de la asociación me fue a buscar y me dio las condolencias. Se puso a llorar y ella pensaba como tratar de convencer para hacer el concierto y yo estaba devastado. Fui y toque con mis amigos de “Los No sé Quién” y ellos me miraban a cada rato, hice el concierto creo yo impecable. Cuando terminó el concierto me derrumbe”, confesó el coach.

TE PUEDE INTERESAR: