El cantante Raúl Romero contó que ahora ‘bendice’ celulares, tras viralizarse hace unos días un video donde coge y manosea un teléfono de uno de sus fans en su concierto, y que recibió las duras críticas de Magaly Medina, quien lo tildó de ‘grosero’.

“Ahora mucha gente me está pidiendo que bendiga su celular, ahora doy la bendición. Creo que las cosas no hay que sacarlas de contexto, los que van a mi show saben como soy. Si ves un video de 20 segundos te puede chocar un poco, lo entiendo y pido disculpas si es necesario”, dijo Raúl Romero.

En otro momento, señaló que está contento con su participación en ‘La voz’ y que va a realizar shows con chicos jóvenes de su equipo.

“Me siento contento y tranquilo en el programa, ahora me quedan seis chicos de mi equipo y los llevaré a mis shows. Yo no tenía ganas de volver a la tele, pero pasaron cosas cuando en un canal quiso hacer un programa mío sin mi persona, y la gente se molestó, me defendieron y me demostraron que me tenían cariño... y llegó la propuesta de Latina”, enfatizó Raúl.

MAGALY LO LLAMÓ GROSERO

Hace unos días, Raúl Romero realizó un concierto este fin de semana y tuvo un comportamiento deplorable con un seguidor. Este episodio no pasó desapercibido por Magaly Medina, quien utilizó las cámaras de su programa para criticar al cantante.

“¿Qué le pasó a Raúl Romero? Siempre he creído que él ha sido un hombre contracorriente, bastante liberal y hasta gracioso, pero una cosa es ser irreverente y otra ser grosero, más aún cuando uno está sobre el escenario dando un show. Esto es una conducta que nosotros lamentamos “, comentó ‘La Urraca’ en “Magaly TV: La Firme”.

“A mí me parece grosero, patán y no propio de una figura como Raúl Romero, que tiene tantos años en el corazón de la gente. Y por más irreverente que ha sido, nunca lo he visto haciendo malcriadeces ”, añadió.

¿QUÉ HIZO RAÚL ROMERO DURANTE SU CONCIERTO?

Raúl Romero se presentó en Chimbote y un seguidor se acercó hasta el escenario para que su cantante favorito le envíe un saludo a través de su celular. El ‘Cara de Haba’ cogió el teléfono de su seguidor y rozó el equipo por la zona de su miembro viril.

Algunos fans se comenzaron a reír de la situación, mientras que otros se quedaron desconcertados.

