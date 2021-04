Ante la ausencia de los miembros de mesa en su local de votación, Raúl Romero contó que acudió hasta su centro de votación para ofrecerse como voluntario.

En unos videos publicados en sus historias de Instagram, el exconductor de televisión inició contando que a través de los medios comunicación conoció que muchas mesas de sufragio no se habían instalado debido a la falta de personal.

“Qué tal chicas y chicos son más de las 9 y me han informado que mi mesa no está conformada, no hay miembros de mesa. Yo tenía que votar más tarde, pero estoy yendo para allá y me han informado, estoy viendo en la tele, que muchas mesas no han sido formadas porque la gente no quiere ser miembro de mesa”, se le escucha decir a Romero.

En ese sentido, el también cantante invocó a los jóvenes a que se ofrezcan a ser miembros de mesa y así lograr que estas elecciones “sucedan bien”.

“Yo fui miembro de mesa cuando era muy joven, lo he sido dos o tres veces, fui presidente de mesa, y fue para mí un orgullo, una satisfacción. Yo invito a todos los jóvenes a que vayan de voluntarios a las mesas y que hagan que esto suceda y que suceda bien. Yo estoy yendo para mi colegio y voy a ser miembro de mesa después de muchos años”, puntualizó.

Finalmente, Raúl Romero contó que no pudo ser voluntario debió a que cuando llegó a su centro de votación su mesa ya estaba instalada, y pese que quería ser voluntario de otra mesa, esto no estaba permitido.

“Finalmente estuve al centro de votación, con mi hija Ana Lucia que también quería ser voluntaria, y ya estaban formadas las mesas. Yo no sabia que no se puede ser voluntario en otra mesa (…) Bueno, no se pudo, un abrazo que todo salga bien, cuídense mucho”, contó apenado.

