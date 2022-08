Raúl Romero se confesó en exclusiva con Trome y habló por fin de lo que muchos estuvieron especulando por varios meses, su tan ansiado regreso a la TV y la propuesta de volver a la conducción de ‘Habacilar’, el programa juvenil que tiene su ADN y que lideró por varios años.

En la entrevista , Raúl Romero señaló que fue decisión suya no volver a la TV con Habacilar porque no quería hacer un programa diario que no se adecuaba a su ritmo biológico.

“Pasó el tiempo y este va acomodando las cosas en tu entorno y también en tu cabeza. Mi ‘no retorno’ a la televisión fue por voluntad propia, por lo menos a partir del segundo año. Me dije: ‘La tele fue un momento largo, un momento lindo, pero ya pasó’. Entonces, cuando me llega una propuesta que me proponían hacer ‘Habacilar’, R con R, no quería eso, no quería un programa diario , no quería dejar una vida que ya iba a mi ritmo biológico, no quería un ritmo de alta intensidad. Para resumir, estaba muy cómodo y la idea de un programa diario no estaba conmigo”, comentó el popular ‘Cara de Haba’.

En diciembre, Raúl Romero cumplirá 25 años de casado con Carolina García Sayán. Foto: Alan Ramírez GEC

SOBRE LA VOZ SENIOR

Asimismo, Raúl Romero precisó que el haber aceptado formar parte de ‘La Voz Senior, como coach, se debe a que el programa ya cuenta con un formato establecido y él llega a sumar y a ser ‘uno más’ del equipo.

“La otra parte es que me vino una propuesta de ‘La Voz Senior’, que es un programa establecido, que está en manos de la productora y de un formato que ya tiene entrenadores curtidos, que lo están haciendo superbién y yo entro simplemente a ser uno más, a agregar, a divertirme, la estoy pasando bien y creo que ha sido una muy buena decisión. Sé que hay gente que va a decir: Raúl, quiero más de ti, quiero el programa entero, pero es un poco complicado. ‘La Voz...’ es un gran formato, tiene una emotividad inmensa y soy emotivo”, sentenció.

