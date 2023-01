EMOCIONADA. La cantante y actriz mexicana Ninel Conde compartió con sus miles de seguidores de Instagram el kit que recibió por parte de la agrupación RBD. Además, aseguró que estaría en los conciertos que ofrecerán en Miami y México.

En el video compartido mostró que dentro de la caja había un polo, una corbata, un pin, estampas en forma de estrella y algunos stickers referentes a los integrantes.

“Gracias a todo el cariño que nos has dado en estos años, muy pronto vamos a poder vivir este sueño juntos en Soy Rebelde Tour. Tú eres parte de la familia RBD y te queremos agradecer por dejarnos acompoñarte con nuestra música en tu día a día” , se lee en la nota que venía dentro del obsequio.

Como se recuerda, Ninel interpretó a Alma Rey, mamá de Roberta, papel de Dulce María. Este es uno de los personajes secundarios más entrañables ya que dio vida a una mujer tierna y comprensiva con su hija.

En solo unas horas, el clip suma más de 87 mil “Me gusta” y un sinfín de comentarios, donde sus seguidores han pedido que los integrantes de RBD la inviten al escenario durante su show.

“La madrina incondicional del grupo. Te amamos”, “Hagamos campaña para que este ALMA REY en los conciertos de RBD”, “Qué Alma Rey cante también”, “Todos queremos que alma rey interprete su éxito”, “Sube a cantar Rebelde”, “La madrina Rey no podía quedarse sin su kit”, “Alma Rey abriendo el tour”, son algunas reacciones de sus fans.

La razón por la que Ninel Conde no puede estar con su hijo menor en su cumpleaños

Suele ocurrir a menudo, pero no debería ser así: que los hijos paguen por los pecados de los padres Eso es lo que viene ocurriendo con Emmanuel, el hijo de la cantante Ninel Conde y su expareja Giovanni Medina, quienes andan en un litigio judicial. Tal es el conflicto en el que andan que la artista no podrá estar al lado de su retoño en su venidero cumpleaños.

La también actriz, natural de Toluca de Lerdo, México ha tenido más de un compromiso formal y fruto de ello tiene dos hijos: Sofía, una señorita ya de 25 años y cuyo padre es el actor mexicano Ari Telch, y el niño en mención, perjudicado por este nuevo incidente que tiene como protagonista a su madre.

Ninel Conde, en diálogo con diversos medios de espectáculo, señaló que el padre de su menor hijo -que cumplirá en breve 8 años- le pone trabas para verlo.

“De su cumpleaños ni hablamos. Ya van dos años que no me dejan verlo y ahorita (tampoco). Que digo, es algo muy difícil, muy doloroso”, expresó.

La cantante de “El bombón asesino” afirmó también que hay muchas irregularidades en los procedimientos legales que tiene con Medina para poder ver a su retoño. “Se supone que hoy es la convivencia con Emmanuel, ojalá y no me salgan con que no estuve porque la pedí para ayer y nunca me contestaron, y ya me quedé sin verlo otra vez. Ya van dos meses que no puedo verlo. Cada vez se rompe más el vínculo y no veo la disposición para que pueda ver al niño”, explicó.