No lo perdonan. Después de que Alfonso Herrera confirmara que no será parte de la gira de reencuentro que tendrá RBD en 2023, los fanáticos de la telenovela y el grupo musical aprovechan cada oportunidad para criticarlo por su decisión.

El actor Alfonso Herrera no será parte de la gira internacional que RBD anunciaría en el mes de enero, pese a que no solo fue protagonista de la telenovela juvenil Rebelde, sino que fue parte del exitoso grupo mexicano entre los años 2004 y 2008.

Tal como mostró el portal Instarándula, Herrera publicó un video en Twitter en donde promociona una ONG con la siguiente frase: “Si eres rebelde y no sigues a los demás, te invito a donar a una buena causa”.

El video generó una gran cantidad de comentarios negativos por parte de los usuarios de la red social, en donde cuestionaron como se aprovechó de una frase del grupo, después que anunciara que no será parte del reencuentro.

“Con la gira de RBD podrías donar más, pero no quieres, así que mejor dale promoción al video con otra frase que no incluya al grupo al cual no quieres pertenecer”, “egoísta”, “malagradecido”.

“Es qué, caes mal, no tienes derecho a mencionar a un rebelde si tú no lo eres”, “me amargas, hubieras hecho la gira con RBD y todo lo que ganas lo puedes donar a esa organización”, le respondieron enojados los fans.

Sin embargo, otros usuarios le pidieron a ‘Poncho’ Herrera que cambie de decisión y sea parte de la gira: “¿Qué tan difícil es ser parte de algo que fue hermoso? Sabemos que te encanta la actuación, solo métete en el personaje de Miguel, danos la oportunidad que no tuvimos”.

Fans ‘destruyen’ a Alfonso Herrera

Usuarios ‘destruyen’ a Alfonso Herrera por no ser parte del Tour Reencuentro 2023 de RBD. Video: Instarándula

