¿Qué sucedió con el tan anunciado documental de RBD?

RBD fue un grupo de pop mexicano, creado dentro de la telenovela Rebelde, formado por los también actores Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni.

Debido al éxito que alcanzó, el productor ejecutivo de la agrupación, Pedro Damián, decidió realizar un documental con el material que tenía de las presentaciones y giras internacionales.

Pese a todo el empeño que le puso desde el inicio y tras haber lanzado hace casi un año el tráiler oficial del mismo, hasta ahora se desconoce cuándo será estrenado.

Para despejar cualquier duda, Damián explicó en una transmisión en vivo que realizó en Instagram por qué el documental sigue sin ver la luz.

RBD se formó en 2004. (Foto: AFP)

“Ha sido una carrera muy larga porque pareciera que la gente no estaba interesada, la gente de las empresas parecía no prestarle mucha atención a lo que es el documental, pero ya se dieron cuenta de que tiene un valor tanto para ustedes [como] artístico y que puede ser realmente rentable que esté en el aire y que la gente lo pueda ver”, publicó People en español.

El productor dijo que para él lo más importante es el compromiso que tiene con la gente y guarda la esperanza de que se emita, por lo cual se encuentra a la espera de las respuestas que le den dos distribuidores mundiales.

“Ojalá les guste el proyecto. No ha sido fácil, pero sigo haciendo mi trabajo y mi obligación también”, refirió.

El tráiler del documental se lanzó en noviembre de 2018. (Foto: AFP)

TRÁILER DE RBD

El tráiler, que fue lanzado el año pasado, empieza con la presentación de RBD, del cual señalan como el grupo latino de música pop más exitoso de todos los tiempos. Inmediatamente aparece en pantalla Christian Chávez sentado en el piso, haciendo una grabación casera.

“Este es el final, estamos ya en el último día de lo que fue RBD (…). No ve la gente lo que está pasando aquí y nunca lo va a ver, lo único que se queda grabado para toda la historia y lo que siempre va a quedar ahí, es este video”, menciona antes de su último concierto en España en 2008.

Tras ello, aparecen imágenes de las presentaciones de la agrupación en diversas partes del mundo y cómo los fanáticos los siguieron por todas partes.

En el avance del video se escucha algo conmovedor de una de las fans. “Tuve depresión, tuve crisis de pánico, me quedé tres meses sin salir de casa. Me empezó a gustar rebelde y se me olvidó lo que tenía. Eso es RBD, es magia”, señaló

Una voz en off, durante la transmisión de las imágenes, refiere que tienen más de 200 horas de material inédito para producir el primer documental de su tipo en todo el mundo.

RBD

El grupo juvenil RBD se formó el 4 de octubre del 2004. Su separación llegó con su último concierto, realizado en Madrid el 21 de diciembre del 2008.

La banda fue creada por el productor Pedro Damián, siendo formada dentro de la telenovela Rebelde, la cual es una adaptación de la novela argentina Rebelde Way creada por Cris Morena.

En noviembre de 2004, lanzan su álbum debut titulado “Rebelde”. En setiembre de 2005, siguen con su segundo álbum de estudio “Nuestro amor”, recibiendo su primera nominación en los Grammys Latinos. En 2006, lanzan su tercer álbum “Celestial”, el primer sencillo del álbum fue la canción “Ser o Parecer”, que fue número uno en la lista Hot Latin Songs de Billboard, entre muchos más.

RBD consiguió múltiples discos de platino y oro, realizó giras por el mundo, llegando a visitar 23 países y cantar en 116 ciudades. Se convirtió en uno de los grupos de pop más destacados en la historia de la música hispana y así también en uno de los acontecimientos musicales más importantes de su país, pues vendió más de 20 millones de discos.

Han recibido numerosas nominaciones y galardones en premiaciones tales como Grammys Latinos, Premios Juventud, Billboard Latin Music Awards, Premios Lo Nuestro y más.