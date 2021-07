LE DESEA LO MEJOR. Jazmín Pinedo pasa duros momentos por el medio millón de soles que podría pagar a su excasa televisiva Latina por incumplimiento de contrato luego que perdiera el juicio, pero sus amigos siguen dándole su apoyo. Rebeca Escribens se pronunció esta mañana y dijo esperar que este tema se solucione pronto.

“Mi querida chinita Jazmín Pinedo está con un rollo ahí fregado, temas legales y judiciales que yo espero se solucionen para bien porque ya los tiempos son bastantes complicados para sumar una preocupación más en nuestra vida”, dijo.

La conductora de América Espectáculos señaló que respeta a la popular ‘chinita’, pero que sobre todo le tiene mucho cariño y que por eso desea que todo se solucione para bien.

Rebeca le desea éxitos a Jazmín en su juicio con Latina

“Vamos a ver qué pasa en los últimos días, todo mi cariño, respeto y los éxitos que siempre te deseo chinita porque sabes que te tengo mucho cariño”, agregó.

JAZMÍN PINEDO ROMPE SU SILENCIO

El último sábado, Jazmín Pinedo se presentó en una nueva edición de Reinas del Show y habló del juicio que tiene con Latina por haber dejado el programa ‘Mujeres al Mando’ para irse a ‘Esto es Guerra’.

“Me gustaría dejar en claro que esto no hay terminado. Ellos han ganado en primera instancia. Yo pienso llegar al final y el final es el Poder Judicial, donde quiero y espero porque considero que no he hecho nada malo”, dijo Jazmín Pinedo.

La modelo podría pagar la suma de 450 mil soles como reparación a Latina y aprovechó en dejarles un mensaje

“Siento que hay mucho interés de hacer público esto, no sé si es el propio canal o alguna persona en especifico. Si alguien quiere verme mal, se equivoca. Han despertado al león que llevo dentro”, agregó ‘La Chinita’.