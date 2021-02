Mario Irivarren y Vania Bludau siguen en el ojo de la tormenta y pese a que ambos han salido a dar sus descargos en sus redes sociales y en varios programas de TV por su mal comportamiento ante la autoridad durante una intervención en Punta Hermosa . Esta vez, la conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens no dudó en llamar la atención de la pareja y aseguró que las imágenes le han dado “bastante pena y cólera”.

“Nada de risa lo que van a ver a continuación, realmente uno hace el mayor esfuerzo para cumplir las reglas para salir de esto de una vez. Todas las personas que trabajamos en distintos medios de comunicación, tenemos el deber de dar el ejemplo, dar el ejemplo ante el público, no somos perfectos ojo, claro. Nos podemos equivocar, pero no en una situación como la que estamos viviendo de crisis mundial”, señaló al inicio.

“Vamos a ver a Mario Irivarren, o vean ustedes. A mí me ha dado bastante pena y cólera”, añadió antes de presentar la nota. Finalmente, Rebeca pidió respeto para los efectivos de la PNP, pues considera que ellos están en la calle arriesgando su salud con la finalidad de hacer que las personas cumplan las normas para evitar más contagios.

“Equivocarnos sí, difícil de entender también, pero lo que no se puede permitir es la falta de respeto a la autoridad, eso no se puede permitir. Sobre todo en tiempos tan difíciles, donde ellos están precisamente en la calle haciendo cumplir las reglas y dejando a su familia, y exponiéndose a contagiarse. Entonces hay que tener mucho respeto, empatía, consideración. Yo creo que por ahí va la cosa”, acotó.

Rebeca Escribens sobre Mario Irivarren

MARIO IRIVARREN SE DISCULPA

Mario Irivarren publicó un video en su cuenta de Instagram donde pide disculpas por comportarse de manera prepotente con los policías que lo intervinieron por realizar una reunión en Punta Hermosa.

Mario Irivarren se muestra bastante afectado por las críticas que recibió tras el reportaje de Magaly TV La Firme. El modelo afirma que es consciente de haber decepcionado a muchísima gente que lo aprecia.

“Sé que mis actitudes no son lo que esperan de mí ya que no son la razón por la que decidieron brindarme su apoyo. Hago un repaso de estos últimos meses y me siento realmente avergonzado”, menciona Mario Irivarren.

TROME - Mario Irivarren dice que no se reconoce al ver imágenes de su intervención

