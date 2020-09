La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens envío un mensaje de apoyo al actor Miguel Vergara, quien atraviesa una fuerte crisis económica debido a la pandemia por el nuevo coronavirus que ha detenido a la industria del espectáculo.

La conductora no dudó en resaltar el talento innato del actor y felicitar sus ganas de salir adelante pese a las dificultades que está atravesando.

“Tiene ángel, tiene algo especial en su mirada, en su lenguaje corporal. Miguel yo soy tu fan, yo soy tu fan desde siempre, eres un genio de la comedia. Michelle Alexander, Ernesto Pimentel por favor hay un gran actor que está esperando, como muchos, poder seguir su rumbo para lo que se preparó en la vida”, señaló con cariño Rebeca Escribens.

“Ahora él se reinventa y a pecho alto se pone a trabajar y lo dice sin ningún problema también. Miguel vas a ver que en la vuelta de la esquina te voy a estar viendo en la alguna producción. Ya lo decretaste, de que vamos a trabajar juntos de todas maneras”, agregó la conductora.

Miguel Vergara, el ‘Chato’ de ‘Asu mare’ sale adelante

La crisis que está sufriendo el rubro del espectáculo ha hecho que el actor, Miguel Vergara, el ‘Chato’ de ‘Asu mare’, se dedique a pasear perros para sobrevivir. Él no teme al trabajo y decidió hacer público esta nueva actividad a la que se dedica.

“Tengo un amigo que pasea perros y le llamé para preguntar si podía darme chamba para ayudar a pasear sus perros y me dijo que no había ningún problema, con él me cachueleo… Guardé pan para mayo, junio, julio pero para agosto y setiembre ya no hay”, señaló sonriente el actor.

Miguel Vergara también contó que ayuda a su primo quien es mecánico pese a sus conocimientos básicos en este oficio. “No sé nada de mecánica pero me gano mi sencillo”, dijo.