Rebeca Escribens se presenta hoy en 'El Artista del Año' y espera que el próximo año continúe 'Mujeres sin filtro'

La popular conductora de ‘Mujeres sin filtro’Rebeca Escribens desconoce si dicho espacio seguirá emitiéndose el próximo año, sin embargo, espera que continúe.



“Eso esperamos. En noviembre es la preventa del canal, pero nuestro deseo es continuar con ‘ Mujeres sin filtro’. El programa ha cuajado, ya la gente entiende nuestros chismes y el hecho de que las conductoras seamos amigas, es un plus. El público se identifica y se ríe de nosotras”, indicó Escribens.



De otro lado, señaló estar preparada para las críticas por la participación que tendrá hoy en el programa ‘El artista del año’, donde cantará y bailará en la secuencia de ‘El desafío’.



“No me interesa lo que me digan después, me interesa lo que yo hago con mi vida y trabajo”, sostuvo Rebeca, quien invitó a que sigan participando de la nueva promoción de Trome, ‘El Gato de la Fortuna’, que regala más de 2 mil premios a nuestros lectores.



“Solo tiene que juntar sus cupones en la cartilla para llevarse la platita”, dijo.