Las cosas no salieron como esperaba. Rebeca Escribens siempre se ha caracterizado por su buen humor y simpatía durante su segmento de Primera Edición. Por eso, este miércoles, no dudó en jugarle una broma a su amiga y compañera Verónica Linares tras haber presentado una nota de la novela 'Mi Esperanza'.

En la escena de la producción de Michelle Alexander, la protagonista sufre de bullying en el colegio por ser pobre y no tener mamá. La niña de 'Mi Esperanza' es encerrada en un baño durante el día de clases y llora desconsoladamente por el maltrato.

Ante esta cruda escena, Rebeca Escribens trató de romper el triste momento e intentó bromear con Verónica Linares como suele hacerlo durante su segmento de entretenimiento. La conductora comparó a las niñas abusivas con su compañera.

"Esa niña, la más grande, con la cola en trenza, la mala, esa es Verónica Linares de niña y yo soy Esperanza. Así funcionaban las cosas", dijo entre bromas Rebeca Escribens.

Al escuchar esto, Verónica Linares no dudó en acercarse hasta donde estaba Rebeca Escribens para dejarle en claro que el tema no le parecía gracioso y le pidió que no la compare en una situación de bullying porque ella nunca abusó de nadie en su infancia, ni tampoco abusaron de ella.

"No me hagas bromas con eso. Eso es horrible. Ese es bullying en el colegio. Jamás (lo he hecho) ni de un lado ni del otro. En mi colegio no había. Son niños y es horrible", dijo Verónica Linares bastante seria.

Rebeca Escribens entendió la molestia que le causó la comparación a su compañera y aligeró el momento pidiendo que la cámara captara la seriedad de Verónica Linares. La periodista se retiró del espacio de farándula para dejar que la conductora continúe.

