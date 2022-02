Rebeca Escriben inició su bloque de “América Espectáculos” contándole a los televidentes que está feliz debido a que el reconocido actor William Levy empezó a seguirla en Instagram.

“Cómo están señores camarógrafos. Ojito, ojito porque hoy quería que todas las miradas en mí, absueltamente todas ¿Saben por qué? Porque William Levy le puso like a mi foto. No saben cómo he llegado a mi casa”, dijo este miércoles en los primeros minutos de su bloque.

La también actriz comentó que compartió la noticia con su familia, incluso confesó que se pusieron a ver “Café con aroma de mujer”, telenovela que protagoniza el actor de origen cubano junto a Laura Londoño.

“A mis hijos, a mi esposo les he mostrado. Ellos no entendían, no me importa, no me interesa que no entiendan. El tema es que todos terminamos viendo la novela juntos, todos terminaron enamorados de William Levy”, reveló.

Finalmente, Rebeca confesó que intentará contactar a Levy para entrevistarlo. “Ay te voy a escribir William para sacarte una entrevista, ay, Dios mío. Por lo pronto le he escrito a Laura Londoño, quien es la protagonista, y hasta ahorita ni me lee”, acotó.

Previo a que Levy empezara a seguirla, Rebeca compartió un post en el que le pidió al actor que le regale un ‘like’. En los comentarios sus fanáticos no tardaron en etiquetar al artista internacional, y consiguieron su atención.

“Los sueños siempre se hacen realidad cuando uno se esmera por conseguirlos, a punto de trabajo y bastante photoshop. Por amor a la vida…. ¡Hazme caso por favor! ¡Ponme un like! @willevy @londonotlaura”, escribió junto a una fotografía editada en la que aparece al lado de Levy.

Asimismo, en su Storie de Instagram, mostró una captura en la que evidencia que el actor empezó a seguirla en dicha red social.





VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens: “Pedro tan cobarde que jamás va a aceptar su culpa”

La conductora utilizó el espacio de América Espectáculos para enviarle un contundente mensaje al cantante de cumbia por el escándalo de infidelidad.