Rebeca Escribens celebró su cumpleaños con tortas y mariachis | FOTOS

Rebeca Escribens cumplió 42 años y dijo que se siente feliz porque tiene al lado una familia hermosa y un lugar de trabajo, ‘América Espectáculos’, donde se siente ‘especial’.



Te han engreído en el programa, te trajeron mariachis...

Nunca en mi vida me habían traído mariachis, estoy emocionada. Han tenido que pasar cuatro años para que me traten, por fin, como merezco.



Te vimos emocionada, hasta lloraste.

Todo me emociona, el cariño. Con los años entendí que este trabajo es especial y me hace feliz.

Federico (Salazar) te fastidió por tus 42 años...

Bien conchudo. Todo lo que pasa en este set es maravilloso, entre broma y broma nos decimos nuestras verdades. Nos queremos tanto y respetamos que todo es bien recibido.



A tus 42, ¿te sientes regia?

Son solo números, lo importante es saber qué hacer con ellos. En sumas y restas, en mi vida hay cosas que sobrepasan mis expectativas, tengo más de lo que algún día soñé. Tengo una familia hermosa, a la que cuido y conservo en total privacidad.



Te has consolidado en el horario de ‘América Espectáculos’, ¿cómo te sientes?

No sé, consolidada me siento hace bastante tiempo como mujer y mamá. Soy una mujer que ha salido adelante, una madre soltera que ahora tiene dos hijos y un esposo a quien admiro y es recíproco. Que el espacio funcione es gracias a Dios, hay que hacerlo durar más.

¿Qué es lo que te falta cumplir en la vida?

Terminar el inglés, ese es mi objetivo hace tiempo. Con que tenga salud es suficiente, lo demás se hace con las manos y con la voluntad de querer trabajar.



¿Cuándo regresa ‘Mujeres sin filtro’?

El 13 de julio regresamos con todo, verán a cuatro locas como siempre y alrededor pasarán muchas cosas. Nuestro regreso promete divertirlos, no dejarlos dormir, vamos a estar más desatadas que nunca. (D. Bautista)