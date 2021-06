Rebeca Escribens usó unos segundos de su bloque de Espectáculos para referirse a las recientes declaraciones de Christian Domínguez, quien finalmente reconoció que fue infiel en el pasado, aunque no quiso revelar a cuál de sus parejas engañó.

“Christian Domínguez el día de ayer... no yo tengo que ponerme lentes porque no puedo creer que haya sido honesto, confesó publicamente que ha sido infiel, la pregunta es cuántas veces”, dijo la conductora antes de dar paso a la nota.

Cabe indicar que el popular ‘Wachimán’ soprendió a sus compañeros de América Hoy al revelar, por primera vez en televisión nacional, que engañó a sus exparejas. Todo comenzó luego que la psicocólga Lizbet Cueva, le preguntara tanto a él, como a Giselo, si habían sido infieles.

“Yo he hecho mea culpa, un montón, yo siempre he aclarado que yo me he equivocado mucho. Yo he sido infiel, y lo he dicho. He hecho un mea culpa. Siempre he dicho que me he equivocado mucho, y lo sigo diciendo, me seguiré equivocando en otros aspectos”, confesó el cantante.