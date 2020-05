¡Lo puso en su sitio! Rebeca Escribens cuadró en vivo a Ricardo Rondón luego de que cuestionara nuevamente las escenas de besos que Maju Mantilla realizó en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’. La conductora de ‘América Espectáculos’ apoyó a la exreina de belleza en su faceta como actriz.

Resulta que Ricardo Rondón le preguntó a Rebeca Escribens si le había sorprendido las candentes escenas que realizó Maju Mantilla. Al respecto, la conductora dijo que no le pareció nada fuera del otro mundo pues 'es su trabajo’.

“¿Por qué? Si es su trabajo, no se está besando Maju Mantilla”, dijo Rebeca Escribens. Luego, Ricardo Rondón le recordó los comentarios que ella hizo en su bloque de espectáculos cuando dijo que ‘Maju se lo tenía guardadito'.

“‘Inés’ es quien se esta besando, no Maju Mantilla. Lo que pasa es que tú no sabes de eso y no eres profesional”, dijo Rebeca Escribens a Ricardo Rondón generando las rosas de los presentes en el estudio.

Rebeca Escribens cuadra a Ricardo Rondón en vivo