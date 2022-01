LES DA CON PALO. La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, ha evitado pronunciarse sobre los escándalos que han tenido Melissa Paredes y Rodrigo Cuba por sus nuevas parejas. Sin embargo, esta mañana les lanzó una fuerte advertencia.

Acompañada por la reportera Ximena Dávila, fiel a su estilo, Rebeca admitió que prefiere no opinar, pues no tiene interés sobre lo que hacen o dejan de hacer.

“En esta sociedad se perdona el pecado, pero no el escándalo, decía mi abuela. Juzgan y hablan, claro yo podría participar, pero no es la idea, no me da la gana, no me importa la vida de nadie, pero ¿tú que opinas?”, dijo entre risas.

Sin embargo, segundos después la conductora les pidió que no se quejen si la gente comienza a criticarlos por las imágenes o videos que postean, ya sea Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda o Rodrigo Cuba con Ale Venturo.

“Que hagan lo que quieran, pero que no se quejen que uno utilice esas imágenes para comentar y especular. Se presta a varias interpretaciones, si hay competencia o no”, precisó.