Rebeca Escribens cumple 41 años y luce mejor que nunca [VIDEO y FOTOS]

‘Los años te dan experiencia, fortaleza y sabiduría’, comentó Rebeca Escribens , quien ayer cumplió 41 años.



“El mejor regalo es tener salud, lo demás se hace con chamba. Me siento contenta de que mi cumpleaños haya caído un lunes, pues me toca trabajar y vengo renovada de energías”, comentó la conductora de ‘América Espectáculos’.



¿Aún puedes decir cuántos años cumples?

Claro, estoy cumpliendo 41 años. No tengo problemas con la edad, voy a envejecer dignamente, así es la vida, no hay que negarse. Los años te dan experiencia, fortaleza y sabiduría, los años te suman, no te restan.



¿Cuál sería el mejor regalo que podrías recibir?

El mejor regalo es mi familia, tenerlos unidos y con salud, me hace feliz. Sin embargo, uno de los mejores regalos que recibí este año ha sido mi regreso al teatro reemplazando a mi hermana Gianella Neyra en la obra ‘Dos más dos’. Me he sentido maravillosamente bien y quiero volver pronto a actuar.



Estamos a puertas del Mundial y de que Perú vuelva a jugar un partido después de 36 años...

Será un mes casi de vacaciones donde todo el mundo quiere excusarse para ver el Mundial, y a la selección. Espero que la alegría continúe porque los muchachos la romperán en la cancha. (E. C.)