Rebeca Escribens está de cumpleaños y lo celebró, en la medida de lo posible, con sus compañeros del noticiero de América Noticias. La conductora no perdió la oportunidad para hacer sus locuras en el matutino.

En el programa, Rebeca Escribens recibió el saludo de Federico Salazar y Verónica Linares, además de los miembros del equipo de producción de su bloque de espectáculos.

Fiel a su estilo, la conductora que cumple 43 años mostró su sensual atuendo que lució en este día especial. Rebeca Escribens mostró sus sexys medias a la cámara ante la sorpresa de sus compañeros de labores.

En su regreso al estudio del noticiero de ‘América Noticias: Primera Edición’, Rebeca Escribens volvió a ser protagonista de divertidos momentos. Esta vez, la conductora le reclamó a su productor en vivo por el poco tiempo que estuvo al aire.

Rebeca Escribens, a modo de broma, le reclamó a su productor por solo haber tenido 20 minutos en su espacio, dado que es más el tiempo que le toma en llegar y producirse para salir al aire.

“¿Para eso me has traído? ¿Para 20 minutos? ¿Nada más? Mejor lo hacía desde mi casa, más cómoda. Me largo, en fin”, dijo Rebeca Escribens en pleno programa en vivo.

