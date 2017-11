Rebeca Escribens cumplirá promesa y dará 'piquito' a Jefferson Farfán

Rebeca Escribens, quien apareció con su polo de la selección peruana con su apellido impreso, aseguró que cumplirá la promesa que hizo de darle un ‘piquito’ a Jefferson Farfán si anotaba un gol contra los neozelandeses.



“Todavía puedo, a mis 40 años este segundo tiempo me lo juego solita. Bravo, ganó Perú, aunque mi promesa va a demorar un poquito. ¡Jefferson Farfán, dije que te daría un ‘piquito’! No me contesta, así que a esperar. Que fácil que soy, por mi madre”, dijo en son de broma Rebeca Escribens.

Perú 2-0 Nueva Zelanda: Goles y resumen

De otro lado, Rebeca Escribens les recordó a Verónica Linares y Federico Salazar el anuncio que hicieron si Perú ganaba, de que iban a intercambiar papeles y vestirse el uno como el otro.



“Es que me tengo que demorar, ponerme mis pestañas, las uñas para ser como Verónica y estar ‘ricotona’. Vamos a cambiar perfiles”, dijo Federico Salazar.

¿LE TOCARÁ LA PIERNA A HIJO DE FEDERICO SALAZAR?



Rebeca Escribens también deberá cumplir con la promesa que hizo hace algunos días al indicar que si Perú clasificaba al Mundial, ella le tocaría la pierna al hijo de Federico Salazar. Eso sí, siempre y cuando reciba el permiso de su novia.