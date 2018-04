Rebeca Escribens conquistó a Daddy Yankee con su baile de 'Fofa', la parodia del 'Dura Challenge' [VIDEO]

¡Lo logró! No solo Natalie Vértiz logró captar la atención de Daddy Yankee con sus sensuales movimientos mientras cumplía el 'Dura Challenge'. Ahora, Rebeca Escribens puede sumar un 'logro' más en su carrera de TV.

Y es que el día martes, Rebeca Escribens bailó una vez más la canción 'Dura' de Daddy Yankee con la esperanza de que el cantante le dé like o lo comparta en sus redes sociales. "Deja que Daddy Yankee me ponga like para que termine haciendo la canción fofa"

Y así fue. Después de subir el video a sus redes sociales, Rebeca Escribens captó la atención de Daddy Yankee. Vía Twitter, el cantante compartió el video de la conductora de TV y escribió "Dura... dura #Dura"

Esta noticia la vio Verónica Linares en su cuenta Twitter. Por eso, en pleno programa le dijo a Rebeca Escribens sobre su logro. "Lo conseguiste Rebeca Escribens, cáete de espaldas. Mira, Daddy Yankee conoció a la loca de las mañanas del espectáculo"

Federico Salazar señaló que Daddy Yankee ya se había acostumbrado a las conductoras de América Televisión, pues también le dio like a Natalie Vértiz en Instagram. "Se ha acostumbrado a las conductoras de América"

Rebeca Escribens explicó que en el caso de Natalie Vértiz la canción sí se ajustaba a su anatomía porque ella hace constante ejercicio y está 'regia'. Sin embargo, como ella no tiene un entrenamiento, su versión era 'fofa'.

Rebeca Escribens y Daddy Yankee

