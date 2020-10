Rebeca Escribens defendió a Tula Rodríguez de aquellos usuarios que la cuestionaron en redes sociales y la acusaron de ‘no llevar el luto’ tras la muerte de su esposo Javier Carmona.

La conductora de TV comentó que ‘cada persona lleva el luto como mejor le parezca’ y pidió a los demás que no se metan en la vida privada de Tula Rodríguez, quien regresó de viaje con su hija.

“¿Por qué no se van a lavar su calzón, a limpiar su cocina en vez de estar metiendo las narices donde nadie los llama ? Cada quien hace luto como mejor le parezca. Que no te vean llorando no quiere decir que no este sufriendo desgarradoramente. Por mi madre, me demoré nueve años en llorarla”, comentó Rebeca Escribens.

Rebeca Escribens defiende a Tula Rodríguez de críticas por duelo - TROME (Video: América TV)

Por otro lado, Rebeca Escribens precisó que Tula Rodríguez no puede verse derrumbada pues tiene una pequeña hija que sacar adelante. “Uno necesita estar fuerte por los hijos y para uno también”, agregó.

TULA RODRÍGUEZ SE PRONUNCIA

Tula Rodríguez le respondió a quienes la critican por viajar a Máncora “Me dicen que no guardo el luto, pero no es justo para Valentina, ni para mí, quedarme llorando”, dijo la presentadora.

Además, la conductora de En Boca de Todas se refirió a las personas que la critican por su viaje a Máncora. Tula Rodríguez indicó que no es justo ni para ella, ni para su hija quedarse llorando en casa porque Javier Carmona siempre deseo la felicidad de ambas.





Tula Rodríguez se defiende de críticas por viaje a Máncora (TROME)