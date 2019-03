Rebeca Escribens desea suerte a 'Mujeres al mando': "A las tres las quiero muchísimo y deseo que les vaya super bien" 

‘A las tres las quiero muchísimo y deseo que les vaya superbién’, dijo Rebeca Escribens sobre Magdyel Ugaz, Karen Schwarz y Jazmín Pinedo, conductoras de ‘Mujeres al mando’, programa que compite con ‘América Espectáculos’.



Rebeca, ustedes siguen siendo líderes en su horario, tienen un público ya ganado...

Sí, hoy (ayer) ‘Choca’ me contó (sobre el rating), yo no pregunto, rara vez lo hago. Además, él viene acá a alborotarnos un rato y como somos muy amigos, creo que la dinámica y la ‘química’ se nota, la gente percibe eso.

Imagino que no has visto ‘Mujeres al mando’, pero habrás escuchado algunos comentarios.

No, pero sí les hice saber mis buenos deseos, porque a las tres las quiero muchísimo. A Magdyel la conozco un poco más, hemos trabajado juntas, deseo que les vaya bien. Lamentablemente, por el horario no me da siquiera tiempo de voltear, siempre me preocupo por lo que pasa en mi espacio.



SE APUNTA CON PROMOCIÓN DE TROME

​

Por otro lado, la conductora de ‘América Espectáculos’ es fiel seguidora de las promociones del ‘diario papá’ y le recordó a nuestros miles y miles de lectores que este lunes 11 sale la primera cartilla de la promoción ‘Cocina tu negocio con Trome’.



“Tienen que llenar la cartilla con los cupones para ganar uno de los 6 mil premios en efectivo que te regalan”, expresó.