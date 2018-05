Rebeca Escribens desmintió que sea dominante en su relación matrimonial [FOTOS y VIDEO]

Rebeca Escribens aclaró que no es dominante en su relación matrimonial y que hay mucho respeto.



Alfredo Benavides comentó que te conoce hace tiempo, desde que empezabas a salir con tu esposo, y dijo que eres la dominante en la relación.

No voy hablar de mi vida privada porque a mi esposo no le gusta que lo mencione, pero estuvimos comentando porque el espacio (‘Mujeres sin filtro’) lo permitía... No soy dominante, respeto a mi esposo, respeto sus decisiones, conversamos, somos grandes amigos, compañeros de vida... no soy dominante ni con mis hijos ni con nadie.



De otro lado, Rebeca Escribens afirmó que la base de su relación es el respeto y por eso ya tienen 14 años juntos.



“Nos respetamos muchísimo, esa es la base para que todo fluya, por eso llevamos catorce años y queremos llegar a los 50, esa es la idea, estar juntos”, indicó.

Rebeca Escribens habló sobre su relación matrimonial. (Video: Trome.pe)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE