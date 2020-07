UNA LARGA RELACIÓN. Rebeca Escribens fue invitada al programa Esto es Guerra. La conductora realizó una videollamada con la producción del reality para ayudar a Rosángela Espinoza. Durante su intervención en el espacio televisivo, la también actriz fue acompañada por su hijo y Sofía, una mujer a la que presentó como “la señora que trabaja en su casa”.

El conductor del mencionado espacio televisivo, Gian Piero Díaz le pidió a Rebeca Escribens que hable sobre su relación con Sofía. “Son fanáticos del programa y están pendientes (...) Sofía es una persona que me vio nacer, es parte de nuestra familia y es fanática de Esto es Guerra, no saben cómo ha sufrido por no verlos”, dice la conductora.

El hijo de Rebeca Escribens agrega “creo que la ve desde que se creo”. De esta manera se puede ver la relación que tiene la conductora con la señora que trabaja en su casa, a quien en ningún momento se le escucha hablar.

Esta sección en la que aparece Rebeca Escribens es parte de las videollamadas que realiza la producción de Esto es Guerra para que las figuras de América TV interactuen con los chicos que integran el reality también emitido por el mismo canal.

Esto es Guerra: Rebeca Escribens presenta a la señora que trabaja en su casa (TROME)

