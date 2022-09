En la reciente emisión del bloque “América Espectáculos”, Rebeca Escribens captó la atención luego que resaltara los cambios en su aspecto físico de Sheyla Rojas.

Previo a presentar unas imágenes en las que se vio cómo celebró Sheyla Rojas su onomástico, Rebeca resaltó que la modelo peruana parece otra persona.

“Sheylita Rojas cumplió 35 años, está muy cambiada, de verdad. Ya no la reconozco. Por dentro sigue siento la Sheyla linda, yo la conozco, pero por fuera es otra persona, es más… ¿es a Sheyla a quién vamos a ver (en esta nota)?”, dijo la también actriz sin profundizar en el tema.

Rebeca Escribens pide a Christian Domínguez y Rafael Fernández que dejen el tema

Sheyla Rojas revela que vive como ama de casa en México

Sheyla Rojas se enlazó este miércoles desde México con el programa “En boca de todos” y brindó detalles de cómo celebró su cumpleaños al lado de su novio Luis Miguel Galarza Muro, conocido popularmente como ‘Sir Winston’.

“Este fin de semana, vamos a seguir con la celebración como buena norteña. Nos vamos a Cancún y después a Tulum, un poquito de playa. Aquí en México se celebra por todo y a Luis le gusta celebrar. Gracias a Dios este año la he pasado súper bonito, qué más pues pedir”, reveló la conductora de televisión respecto a las próximas celebraciones que tiene por su cumpleaños número 35.

Tras escucharla, Vanessa Terkes, quien estuvo como invitada en el set, pidió la palabra para hacerle una consulta a la modelo peruana.

“¿Sheylita estás trabajando en algo allá?”, interrogó la actriz. Sheyla respondió con sinceridad y reconoció que no trabaja actualmente, pues está enfocada en ser una “ama de casa”.

“No, la verdad he trabajado toda mi vida, desde muy chiquita, he vendido zapatillas, he estudiado y trabajado a la vez, pero en este momento de mi vida no estoy trabajando y estoy viviendo una etapa nueva: ser una ama de casa, y lo estoy disfrutando. Si hay algo que siempre quise, es no trabajar”, respondió con sinceridad.

“Estoy disfrutando ahora... Cuando trabajaba en televisión, siempre pedía vivir tranquila, disfrutar de mi casa, de no tener ese ajetreo que te da la televisión, tenía un ritmo muy agitado. Ahora disfruto de ser ama de casa”, agregó Sheyla notoriamente emocionada.

Sheyla Rojas conversa con "En boca de todos"

