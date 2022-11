Brunella Horna y Melissa Klug protagonizaron un incómodo momento en América Hoy, luego que la rubia conductora le preguntó a la ‘Blanca de Chucuito’ sobre su pareja Jesús Barco. Tras ver las imágenes, Rebeca Escribens quedó con shock.

“Asu mare (Vamos un rato arriba) Vamos arriba para pelearnos, sí creo que no la va invitar a su matri (a Brunella Horna)”, expresó.

Además, remarcó que el set estaba en llamas. “Qué fuerte, hoy no sale el programa al aire, se están sacando las greñas ahora. El giselo que siempre soluciona todo con broma no pudo entrar, se estaba incendiando el set”, manifestó.

¿Qué pasó con Brunella Horna y Melissa Klug?

Melissa Klug regresó de su luna de miel adelantada con Jesús Barco en Tailandia y ‘América hoy’ la invitó para que contara sobre su experiencia de viaje. No obstante, vivió una discusión con Brunella Horna, quien le hizo una pregunta que la molestó.

“Este año ¿dónde va a jugar?”, le consultó la ‘rubia’. “Hay que preguntarle a él, seguramente saldrá en algún canal deportivo porque la farándula no es su rubro. Él es deportivo (¿Te molesta que te pregunte) No me molesta, pero a él hay que preguntarle a un canal que sea de su carrera”, contestó la influencer.

