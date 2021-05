‘Rayada’, ‘locaza’, pero también dura y directa. Así es ella cuando tiene que criticar o decir las cosas. La conductora de espectáculos de ‘América noticias’ provoca arranques de risa en su espacio, además es una analítica de la vida. Prepárese a conocer el lado más profundo de Rebeca Escribens, respondiendo de una manera juiciosa sin dejar el buen humor.

¿Tu máxima locura?

Salí de un velorio, porque me avisaron que las ‘Pandora’ estaban en un restaurante. Llegué, les pedí permiso para sentarme y me quedé conversando con ellas.

¿Tu chapa?

‘Rechueca’, ‘Rebaca’, ‘Reterca’.

¿Qué es el feminismo?

Un movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de capacidades y derechos que tradicionalmente están reservados para los hombres.

¿Frase machista?

Varias: ‘Rosa para las niñas, azul para los niños’, ‘Qué suerte, tu marido te ayuda en casa’, ‘Un hombre y una mujer no pueden ser amigos’, ‘Ser madre versus la carrera profesional’, ‘Corres como una niña’... ¿Seguimos?

¿Cómo se detecta a un mujeriego?

Aprendiendo a conocerte, respetarte y quererte, con eso los hueles desde lejos.

Define a tu suegra...

Luchadora, excelente madre, extraordinaria mujer.

Rebeca Escribens es una mujer que no se inhibe, es un canto al coraje y valentía. (Fotos: Allengino Quintana)

REBECA BARRIO Y CALL E

¿Lugar más complicado donde te tocó estar?

Tranquilo, yo soy la brava.

¿Tienes ‘calle’?

Te estoy respondiendo desde la banca de un parque. Mejor ejemplo, imposible.

¿Qué es tener ‘barrio’?

Saber moverte por el mundo interior y exterior. Mantenerte seguro y a salvo de los desconocidos cuando estás a solas o en grupo.

¿O sea?

Conocer el entorno, saber reaccionar en situaciones difíciles, ‘interpretar a los demás’ o anticipar lo que van a hacer o decir. Intuir situaciones peligrosas para evitarlas, saber guardar silencio cuando es necesario.

¿Cuántas horas al día sueltas tu celular?

Es mi teléfono, computadora y oficina. Tres en uno. Lo suelto para dormir.

Eres de decir: ‘No mandes tantos videos, me llenas la memoria’...

Lo que no me interesa lo borro.

¿Desorden o limpieza?

Tirarme a la cama y no hacer nada.

REBECA, ¿BUENA, REGULAR O MÁS O MENOS EN LA COCINA?

¿Frase que más repites?

‘La risa lo cura todo’ y ‘La música calma el alma’.

¿Qué te hace renegar?

Siempre trato de ver el lado más bonito de los momentos feos.

¿Consejo de tu mamá que aplicas con tus hijos?

Respetos guardan respetos. Si no vas a ordenar, no desordenes. Si no vas a limpiar, no ensucies.

¿Las mamitas nunca se equivocan?

Sí lo hacemos y tenemos el deber de hacérselo saber a nuestros hijos.

¿Buena, regular o más o menos en la cocina?

Los tres. Depende de mi ánimo.

¿Salsa que nunca dejarías de bailar?

‘Lágrimas’, de Roberto Blades.

¿Un bolero que te pone romántica?

‘Acércate más’, de nuestra compatriota Betty Missiego.

¿Cuál es el éxito de la vida?

Vivir sin hacerle daño a nadie.

¿Qué es la familia?

Básicamente el respeto y libertad de opinión. El amor a decir las cosas y los momentos de risas y cochineos entre nosotros son lo mejor.

Pregunta obligada si tuvieras que entrevistarte...

¿Realmente eres loca o te haces?

¿El Trome?

Más que una opinión, manifestarles mis respetos y profunda alegría y admiración por seguir manteniéndose al pie del cañón. Un saludo especial a cada uno de sus colaboradores.

Sin pensarlo mucho, pero analizando bastante. Todas sus respuestas son serias o quizás sean más locas que ella misma. Tal como lo manifestó la escritora española Laia Soler: ‘En mi locura he hallado libertad y seguridad: la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido’.