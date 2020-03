¡Inesperada revelación! Verónica Linares anunció en pleno noticiero vivo que se encuentra embarazada a sus 43 años. La noticia cayó de sorpresa para sus compañeros Federico Salazar y Rebeca Escribens.

Precisamente la conductora de ‘América Espectáculos’ se quedó ‘helada’ al escuchar a su amiga Verónica Linares compartir con todos los televidentes la feliz noticia de que se encontraba en la dulce espera.

Momentos después, Rebeca Escribens usó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje emotivo a Verónica Linares en el que expresa todo su sentir por la llegada de su nuevo bebé.

“Amiga linda, sé que hace mucho tiempo esperabas tener esta noticia, estoy muy emocionada, conmovida y feliz de que al menos la hayas compartido conmigo así sea en público, para sorprenderme como siempre lo haces. Te quiero hasta el infinito y te acompaño en tu felicidad”, escribió Rebeca escribens en su cuenta de Instagram.

VIDEO RELACIONADO:

Verónica Linares embarazada

SE LO TENÍA GUARDADITO

Sorprendió a todos. Verónica Linares anunció de manera inesperada que se encuentra nuevamente embarazada a sus 43 años. La periodista contó detalles de los tres meses de gestación que atraviesa y de cómo está llevando esta feliz etapa acompañada de su familia .

En declaraciones a Trome, Verónica Linares contó que la noticia la sabían pocas personas y que llevaba buen tiempo tratando de convencer a su esposo de aumentar la familia.

“Yo he ido diciendo de a poquitos. Por la edad, tenía que esperar los tres meses reglamentarios que te dice el ginecologico. Los cumplí la semana pasada. Nunca he tenido alguna perdida. Tenía miedo, de que el doctor me diga que haya un problemita”, contó Verónica Linares.

Verónica Linares embarazada a sus 43 años