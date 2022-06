Rebeca Escribens volvió a su bloque de Espectáculos en América Noticias y al inicio de su presentación, se estalló en llanto por el reciente fallecimiento de su padre. “ Yo aquí, abrazando mi dolor, mi duelo. Es difícil estár acá”, dijo con la voz quebrada por la tristeza.

Federico Salazar y Verónica Linares la respaldaron en estos difíciles momentos pero ella decidió hablar un poco sobre estas últimas semanas, cuando su papá tuvo que ingresar de emergencia a una clínica local afectado por el cáncer de pulmón que le diagnosticaron en diciembre de 2021.

“Mi papá nos enseñó a honrar el trabajo, honrar la vida y disfrutar el día a día. Yo quería contarles un poquito porque muchos se preguntaban qué tenía mi papá. Mi papá padecía de cáncer de pulmón desde diciembre del año pasado, el proceso ha sido muy complicado. En enero, cuando estuvo en UCI, salió porque Dios es grande, y en esta segunda oportunidad, que entró nuevamente por una neumonía, también se salvó de milagro. Él era un desgraciado, él dijo ‘yo me muero el Día del Padre porque me da la gana’, él no era una persona cualquiera, de tal palo tal astilla ”, dijo Rebeca Escribens conmovida.

Asimismo, quiso compartir una anéctoda que vivió las últimas semanas al lado de su padre. Según la conductora, su papá comenzó a desvariar por los medicamentos y quería que le den de alta a toda costa. “En una de esas entra el doctor y él le dice ‘doctor ya me da de alta, no se olvide de mi constancia para enseñarle a mi jefe’. El doctor le seguía la corriente pero le dijo que por qué iba pedir constancia si era el dueño de la empresa. Mi papá responde ‘con mayor razón, hay que dar el ejemplo’. Ese es mi viejo carajo, lo pinta de cuerpo entero y con eso yo me quedo, con eso y más. Un hombre de pocas palabras, con ceño fruncido pero decía una cosa y te marcaba para siempre”, contó.

Finalmente, aseguró que se le vienen días difíciles y que quizá no estará en su boque de Espectáculos en los siguientes días. “Esta es mi chacra, espero que me entiendan porque cuando un ser querido parte, una no vuelve a ser la misma . Lo que tienes que hacer es abrazar el dolor, exprimirlo, patearlo, llorar y darte el tiempo para ti, para que puedas transformar el dolor en un hermoso recuerdo, como lo fue hace 22 años la partida de mi vieja, hoy con mi viejo, los dos juntitos. Yo estoy feliz porque soy el producto de la enseñanza de ellos dos y voy a honrar eso hasta el último de mis días, siendo la mejor persona que pueda ser en todos los aspectos de mi vida”, concluyó Rebeca Escribens.

Declaraciones de Rebeca Escribens por la muerte de su padre

