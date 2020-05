En la última edición del bloque de Espectáculos de América TV, Rebeca Escribens contó detalles y expresó sus expectativas sobre el regreso de Esto es Guerra a las pantallas, este lunes 25 de mayo. Después de más de 70 días, el reality vuelve con un nuevo formato.

Rebeca Escribens espera que ‘Esto es guerra’ regrese totalmente renovado y que ‘sea muchísimo mejor’ que su versión anterior, la misma que tuve que ser interrumpida por la pandemia del coronavirus.

“Ya saben, este lunes está por volver para que te entretengas un ratito, para que te distraigas, lo que necesitamos todos, todos por estos tiempos. Además, conociendo a Peter Fajardo estoy segura que Esto Es Guerra no será lo mismo que antes, será muchísimo mejor (...) Lo que me sí me pregunto es si estarán los mismos participantes”, dijo Rebeca Escribens.

Rebeca Escribens se emociona con el regreso de Esto es guerra - Trome

TODO SOBRE EL REGRESO DE ESTO ES GUERRA

Con el objetivo de llevar entretenimiento en medio del Estado de emergencia que busca detener el contagio del coronavirus, el reality ‘Esto es guerra’ (EEG) regresa este lunes 25 de mayo a la pantalla de América TV con un formato diferente con el que buscan priorizar la seguridad y la ayuda social.

EEG cambia y estrenará nuevas secuencias donde los competidores ayudarán a los más necesitados en la pandemia del coronavirus en el país. La cita es a las 6:50 p.m., hora de Perú.

“Algo nunca antes visto en un reality de competencia. Llevando ayuda al que más lo necesita. Tú decides si eres parte de esto”, se escucha en el video promocional que ha mantenido en suspenso a todos los fans del programa.

Sheyla Rojas recorre el set de Esto es Guerra | EET | TROME