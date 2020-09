La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens saludó el ingreso de Natalie Vértiz al programa sabatino ‘Estás en todas’, sin embargo no se olvidó de desearle lo mejor a Sheyla Rojas en sus futuros proyectos.

“Qué bonita presentación (De Natalie Vértiz en ‘Estás en todas’). Y mucha suerte evidentemente para lo que haga Sheilita en adelante. Sin embargo, también hay que darle la bienvenida y el lugar que se merece a mi querida reina de belleza, reina e inteligente”, señaló Rebeca Escribens visiblemente emocionada.

“Mi querida Natalie Vértiz bienvenida a esta nueva etapa de tu vida a un programa que también entretiene a toda la familia, a todas las familias peruanas un sábado temprano”, añadió emocionada la también actriz.

Rebeca Escribens reveló que le dijo a ‘Choca’ Mandros que podría conducir el ‘Estás en todas’ tras la salida de Sheyla Rojas pero en un formato grabado porque los sábados no se levanta temprano.

“Yo no me levanto temprano (los sábados). Yo le dije (a ‘Choca’): ‘Yo te puedo ayudar, hasta que encuentres conductora, pero eso sí grabado’. Yo no me levanto el sábado. Ya pues uno con los años empieza a elegir”, bromeó la conductora, quien no deja de divertir a su público todas las mañanas.