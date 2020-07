DIVERTIDO MOMENTO. Durante su participación en Esto es Guerra a través de una videollamada, Rebeca Escribens presentó a su hijo y a Sofía, una señora a la que describió como la persona que trabaja en su casa. El pequeño se mostró esquivo con la integrante del reality Esto es Guerra y generó divertidos comentarios en redes sociales.

El conductor del reality le presentó a Rosángela Espinoza a las figuras de América Televisión que le ayudarían durante su participación en un juego. La modelo se mostró sorprendida cuando apareció Rebeca Escribens, junto a su hijo y Sofía. Al respecto, la integrante del reality hizo una broma:

“No pues, no pues, no, no “, dijo Rosángela Espinoza. Rebeca Escribens se molestó y la amenazó con hablar mal de su trabajo en su espacio televisivo. “Dice que el es guerrero, pero que esta vez se conforma con Rosángela Espinoza” ,menciona la conductora sobre el comentario que le hizo su hijo

Rosángela Espinoza que se caracteriza por ser bastante impulsiva añadió “tan chiquito y aprendiendo las malas mañas de la mamá”. El video se hizo viral en redes sociales debido a que la conductora y la modelo son figuras de América TV.

Esto es Guerra: Rebeca Escribens presenta a la señora que trabaja en su casa (TROME)

