Rebeca Escribens: “Ignacio Baladán se está colgando de Ethel Pozo ¡Es un fresco!”

Rebeca Escribens volvió a trollear a Ignacio Baladán luego de que se confirmara que anda en coqueteos con Ethel Pozo. La conductora de América Espectáculos consideró que el uruguayo se está colgando de la hija de Gisela Valcárcel.

Resulta que en una comunicación con Esto es Guerra, Ethel Pozo reveló que conversaba a menudo con Ignacio lo que disparó los rumores de un posible romance entre la conductora y el pastelero.

Al respecto, Rebeca Escribens dio su punto de vista e indicó que cree que el modelo está aprovechándose de la popularidad de la conductora de América Hoy con sus declaraciones.

“Es un fresco se está colgando de la Gise y de Ethel. Se está colgando hace rato de las empanadas. Escucharon que Ethel Pozo dijo que es un lindo chico y buena gente, osea guapo quedó descartado totalmente. Ignacio es mi engerdio. Él sabe que muy en el fondo de mi utero, yo creo que está guapo”, dijo Rebeca Escribens.

Como se recuerda, Ignacio Baladán reveló que ha surgido una ‘química’ especial con la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, a quien elogió por su belleza y talento.

“Hace un tiempo fui a grabar (a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’) y hubo buena ‘química’. Hacíamos chistes, después vi que también le gustaba la pastelería y le dije: ‘Ah, no sabía que también cocinabas’... No se puede salir, pero le dije que cualquier cosa que necesite me avise. Le mandé una tortita para su hija. ¿Si me gusta Ethel? Es una chica muy guapa y talentosa”, sostuvo Baladán en el programa ‘Estás en todas’.

Rebeca Escribens: "Ignacio Baladán se está colgando de Ethel Pozo "