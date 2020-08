Rebeca Escribens se mostró indignada con aquellos empresarios a los que no le importa la vida de nadie y siguen realizando eventos a pesar que de la emergencia sanitaria que se vive en el país. “Ese es el problema, no vamos a salir de esta situación mientras que haya un grupo de gente que se toma en serio este problema, que respeta las normas, las leyes, que se está cuidando al máximo, minimizando los riesgos frente a otra masa de gente que no le importa la vida y que está exponiendo a otros”.

Agregó que si bien cada uno puede hacer de su vida lo que le da la gana “pero no expongas la vida de otros de manera silencionsa como los asintomáticos”.

“No vamos a salir nunca de este problema y más allá también de reconocer, efectivamente, que la industria del espectáculo está atravesando una crisis difícil como muchos otros grupos también”, sostuvo la conductora de ’América Espectáculos’, quien se mostró muy molesta por este caso y también la irresponsabilidad de una parte de la ciudadanía que no respeta las normas.

PELO D’ AMBROSIO DENUNCIA MALOS EMPRESARIOS

La pandemia del coronavirus ha golpeado muy seriamente a los artistas, que han visto caer sus ingresos debido a la falta de presentaciones. Sin embargo muchos no cumplen con las indicaciones del gobiernos y se presentan de manera clandestina en distintos locales. Este no es el caso del conocido cantautor Pelo D’Ambrosio, quien reveló que le ofrecieron hasta 40 mil soles por presentación .

En una entrevista para ATV Noticias Edición Matinal, Pelo D’Ambrosio reveló que le ofrecieron la alta suma de dinero para que se presente en el calle del Monzón, e incluso lo iban a llevar en una avioneta.

“He recibido propuesta para irme a Monzón, he recibido propuestas para irte a fiestas de 30 personas, en las que en la puerta nos iban a hacer una prueba molecular y no lo he aceptado porque yo no me imaginó a Pelo D’Ambrosio en un noticiero, siendo parte de la responsabilidad de una tragedia”, manifestó.

Agregó que le ofrecieron hasta llevarlo en una avioneta hasta dicha zona y opinó que en el caso de la discoteca Thomas Restobar, la policía no tiene ninguna responsabilidad. “La policía ha ido a hacer cumplir la ley, no me imaginó a la policía diciendo vamos a hacer una tragedia”, agregó.

Thomas Restobar: rompen protocolos en velorio de víctimas