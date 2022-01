Rebeca Escribens se tomó unos minutos de su espacio “América Espectáculos” para referirse al supuesto video íntimo de Merly Morello. La conductora de televisión calificó de “infeliz” a la gente que se ocupa de viralizar ese de tipo de contenido en las redes sociales.

“Estaban especulando, estaban diciendo por ahí que se había filtrado un video íntimo, la gente infeliz se ocupa de estas cosas. Y su madre, como debe ser, teniendo la edad que tengan nuestros hijos, salimos en defensa de ellos”, comentó en un inicio.

Asimismo, la figura de América Televisión lamentó que algunas personas utilicen la tecnología para hacer este tipo de cosas.

“Qué pena, la tecnología, sirve (...) para cosas buenas, como por ejemplo para hacer videollamada y ver a esa persona que no ves hace tiempo, pero también para que la utilice gente, considero yo no mala, sino gente enferma, gente no tratada, para mí ese el concepto, la conclusión a lo que me lleva cuando veo, presento este tipo de notas”, añadió.

Finalmente, Rebeca lamentó que la madre de Merly haya tenido que salir al frente a aclarar que la persona que aparece en el clip no es su hija.

“La mamá dando especificaciones, teniendo que describir, entrar al detalle, que no tiene tatuajes, todo para cubrir el morbo y la imaginación de todas las personas que están esperando a ver si esto es verdad o no, dejen a la chica en paz”, puntualizó.

