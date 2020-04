Coronavirus Perú I La pandemia nos pone nostálgicos y nos hace recordar momentos del pasado, es el caso de Rebeca Escribens, quien decidió compartir con sus seguidores fotos de cuando tenía 25 años.

Rebeca Escribens mantiene una relación muy activa con sus seguidores en redes sociales. Es por esta razón que decidió dar a conocer más de ella en su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotografías de sus inicios en la televisión. Una de ellas llamó la atención de sus fans, quienes afirman que la belleza de la conductora perdura en el tiempo.

En la imagen, Rebeca Escribens aparece usando ropa deportiva que acompaña con unos jeans y una pañoleta en la cabeza. La imagen fue tomada hace 19 años, en la actualidad la conductora tiene 44 años y el 11 de junio es su cumpleaños.

Rebeca Escribens comparte esta y otras imágenes para mostrar el duro camino que tuvo que atravesar para llegar a donde está ahora. Su primer empleo tras salir del colegio fue como maquilladora a domicilio, oficio que desempeñó durante tres años y que le permitió pagar sus talleres de teatro, comida y pasajes.

“Yo cuando salí del colegio, hace 25 años, tenía 17 años, ya tenía a mi bebe, a Diego, entonces obviamente había que empezar a trabajar y a estudiar a la vez”, dijo en un video compartido por Verónica Linares hace unas semanas.

Según contó, se mandó a hacer tarjetas de presentación donde ofrecía sus servicios de maquillaje y peinado a domicilio. “Las dejé en cuatro colegios, entonces me llamaron 17 chicas para hacer maquillaje de promoción. Tú no me preguntes cómo pero yo desde las 3 de las 10 de la noche, maquille y peine a 17 chicas en diferentes puntos de Lima”, revela en el video.

Rebeca Escribens y los difíciles años que le tocó vivir tras salir del colegio con un bebé

