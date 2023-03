Rebeca Escribens se tomó unos minutos de su espacio para enviar un mensaje de aliento a la cantante y compositora Susana Baca, quien se encuentra internada en el Hospital Rebagliati debido a que requiere de una intervención quirúrgica complicada.

“Ha mantenido en reserva su dolencia; sin embargo, desde aquí le mandamos todo nuestro cariño a Susana Baca y de paso a todo el personal médico, administrativo de todos los hospitales, que sin duda, luchan contra la corriente día a día en medio de muchas dificultades para siempre, como dijo ella, para apostar por la vida” , puntualizó este jueves la conductora del bloque “América Espectáculos”.

¿Qué pasó con Susana Baca?

Susana Baca alarmó a sus seguidores luego que confirmara que se encuentra internada en el Hospital Rebagliati, puesto que requiere de una intervención quirúrgica complicada . La peruana ha agradecido por las muestras de cariño que ha recibido.

“ Mis queridos amigos, les quiero contar que estoy internada hace varios días en el hospital Rebagliati, requiero de una operación compleja, pero, a mi edad qué no es complejo ... Me consuela que estoy recibiendo mucho cariño y la fortaleza de la esperanza, también la solidaridad de los que aquí trabajan... desde aquí me aseguro, como los doctores, las enfermeras, los técnicos y administrativos y en especial los pacientes como yo que apuestan por la vida”, escribió en sus redes.

