SE PONE SERIA. Rebeca Escribens se tomó unos segundos de su espacio “América Espectáculos” para referirse a la respuesta que dio Jefferson Farfán a las críticas que recibió por celebrar el cumpleaños de su hijo Adriano por todo lo grande y un lujoso yate en Miami.

La conductora de televisión reconoció que fue una de las primeras en cuestionar la forma en la que el futbolista decidió celebrar el cumpleaños de su hijo. Sin embargo, aclaró que lo hizo desde su posición de madre.

“Este tema causó sensación toda la semana, y ha sido portada de muchos medios de comunicación, de todo. Yo también me metí a comentar precisamente, y siempre lo hago desde una posición muy humilde, como mamá” , manifestó en un inicio. “Lo dije lunes, martes, ya no sé precisamente qué día, dije qué bacán que celebren el cumpleaños de los hijos, pero creo – y ahí te sale el doble discurso que tenemos todos – vemos las imágenes de un yate… ¡Un yate a un chiquito de 15 años! ¡Ay Dios mío!”, puntualizó.

En esa línea, resaltó que nadie tiene derecho a cuestionar la forma en la que Jefferson decidió celebrarle el cumpleaños a sus hijos. “Pero cuando volteas y piensas desde otro lugar, dices: ‘Qué te importa a ti Rebeca o fulano, lo que haga el señor Farfán con su hijo’. Cada quien le da a sus hijos lo que quiera, por eso se saca la mugre trabajando y él mismo lo ha dicho, un poco respondiendo (...) Nos sacamos la mugre para darle, en primer lugar, la mejor educación a nuestros hijos y estoy segura que ellos como papás, hablo de Melissa Klug y de Farfán, lo hacen con sus hijos y por qué no celebrar el cumpleaños, están celebrando la vida”, añadió.

Finalmente, Rebeca se dirigió directamente a Farfán para aclararle que no duda en que sus hijos estén bien ubicados. “Lo que sí me quede picona es que no me pasan el dato del yate, o sea María Pía me manda al desvío, Farfán ya no me responde, ya se molestó. Yo también quiero celebrar mi cumpleaños en yate, ya veré si luego meto a mis hijos. Finalmente, cada quien le da a sus hijos los que quieren y más aún si es por su cumpleaños. Así que, mi querido Jefferson Farfán, no dudo que tus hijos estén excelentemente ubicados ”, terminó.