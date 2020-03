Se lo ruega. Rebeca Escribens utilizó unos minutos de su espacio televisivo para referirse a la crítica situación de Leonard León. La conductora de América Espectáculos le pidió encarecidamente que no saliera a la calle.

“Solamente para recordarte que tu aislamiento es vital para poder aplacar esta curva (de contagios por coronavirus) y que en 15 días podamos volver a una normalidad. No queremos verte por las calles, sí, seamos responsables contigo y con los demás”, fue el mensaje de Rebeca Escribens para Leonard León.

A través de un enlace con Magaly Medina, una de las vecinas de Leonard León indicó que el cantante no respeta la cuarentena por tener coronavirus y exigió que abandone el condominio en el que vive pues, considera que es un riesgo para todas aquellas personas que habitan cerca.

Al respecto, Leonard León señaló que se encargará de tomar medidas contra la ‘irresponsable vecina que causó pánico en el condominio donde vive’.

“Tuvo la irresponsabilidad de generar miedo y pánico. Por eso es que todos se encuentran en su casa y zozobra. Por supuesto que tienen que haber acciones legales”, comentó el cantante a través de un enlace con el programa ‘En boca de todos’.

Asimismo, Leonard León prometió que no saldría de su departamento ante el temor de sus vecinos de que pueda poner en riesgo a los demás.

“No estén con pánico yo no voy a salir de mi departamento, si no contesto es porque quiero estar tranquilo. Me encuentro bien, estoy encerrado y no los expondría . Les doy mi palabra”, puntualizó.

