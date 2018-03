Rebeca Escribens: "Me faltan varios tornillos" [VIDEO Y FOTOS]

Dice que no revelará nada íntimo en ‘Gisela busca... el amor’, pero que contará algunas anécdotas‘Me faltan varios tornillos’ fue la frase que compartió Rebeca Escribens en Twitter para arrancar algunas sonrisas en medio de la crisis que vive el país.



“En tiempos difíciles siempre es bueno un poco de humor. Además, la gente me conoce y sabe de mis locuras”, dijo la conductora de ‘América Espectáculos’.



Debido a la coyuntura política, su bloque de espectáculos fue suspendido, pero el lunes regresa a su programación habitual desde las 8:30 de la mañana para seguir liderando en su horario.



“Espero que todo marche bien para reaparecer el lunes conduciendo el bloque. Me divierte el programa, soy tal como soy y a la gente le agrada”, señala Rebeca Escribens.



Por otro lado, Rebeca estará mañana por partida doble en América, pues será una de las invitadas del último programa ‘Gisela busca... el amor’, como parte del ‘Comando del amor’ compartiendo pantalla con Michelle Alexander, ‘Giselo’ y Ethel Pozo.



“No voy a revelar nada, lo que voy a contar son anécdotas. Soy muy celosa con mi vida privada, lo que me pasa en casa y mi familia. Todo lo que me ocurra quedará siempre en mi hogar. Pero ha sido un programa muy divertido, lo van a disfrutar”, añadió Rebeca.Luego de eso, se emitirá el programa ‘Mujeres sin filtro’. (E. Castillo)

