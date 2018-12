Rebeca Escribens y su mensaje a Juan Carlos Orderique: "Queremos verte bien y que salgas adelante" | VIDEO | FOTOS

Se pronuncia. Rebeca Escribens decidió dedicarle unas palabras de apoyo y consuelo a Juan Carlos Orderique, su compañero en América Televisión, tras el lamentable accidente de tránsito que acabó con la vida de su hermano y su cuñada en la Panamericana Sur.

Hasta el momento, Juan Carlos Orderique ha guardado silencio en por la muerte de sus familiares en víspera de Navidad. El conductor de la Previa no estuvo presente en el último programa, dejando a Angie Arizaga a cargo del espacio de entretenimiento.

Por eso, durante América Espectáculos, Rebeca Escribens no quiso dejar pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras a Juan Carlos Orderique por el difícil momento que está pasando. La conductora le envió un mensaje de consuelo de parte de todo el noticiero.

Más detalles sobre la muerte del hermano y cuñada de Juan Carlos Orderique

"Lamentablemente (Juan Carlos Orderique) no está pasando por un buen momento y quiero desde aquí, particularmente enviarte un saludo gigante. Nuestra solidaridad como compañeros, no he querido llamarte, no quise invadir un espacio que sé, necesitas estar solo", dijo Rebeca Escribens.

Además, la conductora de TV le reiteró su cariño y le envió un abrazo en nombre de todo el equipo. Rebeca Escribens no quiso terminar su intervención sin antes dejarle un mensaje de superación para lo que se viene tras la pérdida de sus seres queridos.

"De parte de Luchito, de los señores camarógrafos, del switcher, de todo el canal, sabes que te queremos muchísimo. Te queremos muchísimo y queremos verte bien y que salgas adelante. Ahora hay que aprender a vivir con el dolor y a darle vuelta a la página. Te mando un beso gigante a nombre de todos tus compañeros", finalizó Rebeca Escribens.