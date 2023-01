Rebeca Escribens volvió a su programa ‘América Espectáculos’ tras algunas semanas de vacaciones y no pudo evitar comentar sobre la costosa boda de Brunella Horna y Richard Acuña, que se celebró el último sábado 7 de enero. La conductora aseguró que el matrimonio de la modelo con el político sobrepasó las expectativas.

“ La boda de Brunella se llevó de encuentro a la boda de Ethel Pozo, de Valeria Piazza, de Tilsa Lozano y de todas las que hubo en el 2022″, reconoció Rebeca Escribens, sin embargo, lanzó una ‘picante’ crítica sobre el aguadito que se repartió en horas de la madrugada.

En medio de las risas, la conductora de televisión aseguró que el plato donde se repartió el aguadito fue muy pequeño. “ Con aguadito incluido, qué cosa, una tacita así nomás fue ”, acotó.

Rebeca raja del aguadito de la boda de Brunella Horna y Richard Acuña

REBECA NO FUE INVITADA A BODA DE BRUNELLA Y RICHARD

Rebeca Escribens también reveló que no fue al matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña porque no la invitaron, sin embargo, aseguró que tampoco pudo ir.

“Yo quiero ofrecerle disculpas a Brunella y a Richard por no haber podido asistir a su boda... No me invitaron, ¿contento?, igual no podía ir porque estaba de vacaciones con mi familia . Estaba respirando y tomando otros aires, pero estoy segura que eso sabía Brunella Horna y por eso se ahorró un parte menos y por eso dijo ‘no, Rebeca, estará de vacas, voy a gastar papel en mano’, pero igual me hizo saber que tuvo toda la intención”, puntualizó.