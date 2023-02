A través de su cuenta oficial de Instagram, Rebeca Escribens reportó que cuando se encontraba camino a las instalaciones de América Televisión encontró a un perrito que, aparentemente, estaba perdido.

La conductora de TV encontró al perrito este viernes 3 de enero en la calle Mariano Carranza 627. “Estás bien mi amor, eres de aquí mi amor. Acá está tu dueño ¿Eres de acá mi amor?”, se escucha decir a la conductora mientras graba al perrito, quien es de color blanco y tiene unas pequeñas manchas en las orejas.

Rebeca Escribens pide ayuda para encontrar a dueño de perrito

En otro storie, la figura de América Televisión contó que pensó en llevarse a la mascota para buscar a su dueño, pero no lo logró debido a que se metió a uno de los condominios cerca al lugar. No obstante, se quedó preocupada porque no tiene la certeza de que su dueño viva ahí.

“La historia anterior, que acaban de ver, yo vi al perrito en una esquina y como tiene collar lo vi perdido, lo estuve llamando, quise traerlo para buscar a su dueño con calma, pero entró a esta casa azul con rejas negras, toqué todos los botones nadie salió por más que los departamentos estaban claramente habitados y luego revisé el lugar y habían cosas de perritos, asumo que está ahí”, puntualizó.

Preocupada por apariencia del perrito

Rebeca Escribens también resaltó que la mascota estaba bastante delgado, y pidió ayuda para confirmar que el perrito vive en el lugar donde lo dejó.

“Si alguien me ve y vive en ese lugar, escríbanme por interno porque el perrito estaba bien flaquito y casi me lo llevo para buscar a su dueño, evidentemente, pero entro a la reja y se quedó ahí, supongo que el perrito es de ahí. Escríbanme igual, por favor”, terminó.

