Rebeca Escribens no fue ajena a comentar la nueva disputa que existe entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba por la tenencia compartida de su pequeña hija. La conductora de ‘América Espectáculos’ arremetió contra ambos personajes por no anteponer la salud mental de la menor.

La presentadora exhortó al ‘Gato’ Cuba y a la modelo a no exponer más su vida privada si no quieren que los medios de comunicación continúen especulando sobre el tema.

“Les voy a decir algo a los dos sin que me hayan preguntado ni pedido la opinión, si quieren que la prensa no hable, no especule, no se meta precisamente en este tema, pues no salgan a declarar ”, dijo.

Además, Rebeca Escribens se enfocó en la salud de la pequeña hija del pelotero y Melissa Paredes, quien no la estaría pasando bien por el nuevo enfrentamiento de sus padres.

“ Y mantengan la situación en estricto privado y arreglen sus cosas ahí y dejen el ego de lado , lo repito una y mil veces más por la salud mental y el crecimiento de esa niña, nada más, si no quieren que toquemos los temas, no salgan a declarar”, sentenció.

‘Gato’ Cuba iba a demandar a Melissa Paredes

La relación conflictiva entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes continúa tras conocerse que la modelo busca cambiar el régimen de tenencia de su pequeña hija luego que ambos se divorciaran por un ampay con el bailarín Anthony Aranda. Ante esto, se siguen conociendo detalles del lío amoroso.

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, leyó los documentos que le hizo llegar el pelotero sobre la demanda que no prosperó y se conoció que buscaba pena privativa de la libertad contra la actriz.

“ Que se le imponga una pena privativa de la libertad por el plazo de un año y 8 meses, y la cantidad de 180 días de multa . Se concede la reparación civil a una suma de S/ 200.000 por concepto de daño moral y daño a la persona... es un hecho público y notorio que durante la transmisión de un programa en señal abierta se emitieron imágenes en las que se podían apreciar protagonizando una infidelidad por un tercero”, leyó ‘Peluchín’.