La conductora de televisión Rebeca Escribens se tomó unos minutos de su espacio para opinar respecto al enfrentamiento que protagonizó recientemente Rosángela Espinoza con los conductores de “América Hoy”.

La también actriz contó cómo vivió el altercado que tuvo lugar en el set de “América Hoy” el jueves 9 de febrero. “Miren, ayer estaba en canchita porque ayer nos quedamos viendo en los monitores viendo a ‘América Hoy’ un ratito, vimos el enlace y nos pusimos en filita de Yola Polastry, mirando”, dijo en un inicio.

Para Rebeca, Rosángela mostró esa postura para frenar las críticas por su viaje a Dubai. “ Yo creo que Rosángela Espinoza sabía perfectamente a qué se atenía con la llamada, dijo acá recargo balas y disparo para todo mundo. Y es cierto que en muchos programas de espectáculos se ha especulado sobre qué hace allá, sobre si le pagaron el viaje, qué que estará haciendo”, puntualizó.

REBECA DEFIENDE A ROSÁNGELA

En otro momento, la conductora del bloque “América Espectáculos” defendió a Rosángela y aseguró que la modelo sí podría costearse un viaje como el que está viviendo, pues ha trabajado duro durante muchos años.

“Ojo que ella trabaja hace muchos años, podría estar ahorrando toda su vida para darse este placer, esta oportunidad de viaje porque finalmente, si ella entiende, como muchos después de la pandemia, que lo único que nos vamos a llevar a la tumba son las experiencias de vida, pues yo la aplaudo”, resaltó. “Finalmente qué hace con su plata o quién le paga, es su problema”, acotó.

Finalmente, Rebeca Escribens dijo que en la discusión la ganadora fue Rosángela, y reconoció estar decepcionada de Edson Dávila porque no dio la talla en el ‘enfrentamiento’.

“Lo cierto es que, compañeros de ‘América Hoy’, la condenada, punto para Rosángela. Ella tiene una capacidad para sonreír y soltar dos palabras y se bajó a cinco programas en uno. A mí no me la pongas, Dios mío. Se nota que estabas recontra incomoda”, expresó. “Giselo te me quedaste, estaraba mucho más de ti”, terminó.

