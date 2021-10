Rebeca Escribens regresó a la conducción de “América Espectáculos” tras estar varios días de vacaciones y ser reemplazada por la modelo Valeria Piazza.

“Hola a todos. ¡Bienvenidos! Qué fea tu canción, no provoca bailarla (le dijo a su sonidista). Cómo están señores camarógrafos. ¿Me extrañaron?”, fueron las primeras palabras de la presentadora de televisión.

El programa de entretenimiento marchaba de manera normal hasta que “América Espectáculos” retornó de una pausa comercial. Según se pudo observar, Rebeca estaba acompañada de su sonidista, quien le estaba acomodando su micrófono, el integrante de la producción quiso retirarse del set, pero la conductora no lo permitió y lo puso en aprietos.

“Este señor me quiere estar tocando porque dice que nunca tengo el micrófono en su sitio y eso es mentira porque soy una gran profesional. Lo que pasa es que el micro me molesta y me hace cosquillas, y yo lo pongo por acá”, comentó Escribens entre risas.

Finalmente, Rebeca soltó al hombre de producción y él salió un poco avergonzado por ser registrado por las cámaras de televisión.

No es la primera vez que Rebeca Escribens protagoniza este tipo de episodios con los miembros de su equipo, a la conductora de espectáculos le gusta interactuar con su producción para entretener a su público televidente.

