SACA CARA POR ÉL. Valeria Piazza y Pierre Cateriano se casaron el último sábado en una increíble boda junto a todos sus amigos, sin embargo, los usuarios en redes sociales cuestionaron al novio por mantenerse ‘serio’ en casi todo momento. La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, respaldó al deportista y mandó un ‘misil’ para todas las críticas.

La carismática presentadora inició elogiando el matrimonio de la exmiss Perú y asegurando que Valeria se convirtió en “la novia del año”. Incluso, Rebeca arremetió con Reinaldo Dos Santos por asegurar que la modelo no se llegaría a casar.

“ Sin duda su carisma, el ángel que tiene Valeria y esa dulzura que emana su mirada la ha hecho la novia del año y todos tus amigos y compañeros de trabajo celebramos tu felicidad, sabíamos que estabas esperando ese día como nunca, sobre todo ese salado entrometido del Dos Santos, que dijo no te casas, toma mientras, que la boca se te haga chicharrón, qué cosa”, dijo.

En otro momento, Rebeca Escribens habló de las críticas contra Pierre Cateriano y pidió a todos los cibernautas no juzgar a las personas sin antes conocerlas.

“Muy bien casada mi reina bella y lo disfrutaste a más no poder. En cuanto a Pierre, dejen de juzgar a las personas que no expresan o no esbozan una sonrisa porque simplemente quizás son así , es su personalidad y eso no quiere decir que estén tristes o que no les esté gustando la boda. Ya con esa explicación en su Instagram nos quedó clarísimo”, precisó.

PIERRE CATERIANO SE DEFIENDE DE CRÍTICAS

A través de su cuenta de Instagram, Pierre Cateriano se defendió de los cuestionamientos por haber estado completamente nervioso el día de su boda. El deportista, una vez más, demostró el amor que siente por Valeria Piazza.

“A los que les molestó mi expresión, son nervios, es saber que lo que hago y digo ya dejó de ser solo para los míos, es porque sé que “si me arrocho” terminaré en un periódico expuesto a los comentarios de sus lectores (como ya pasó hoy por mi cara seria) , no me estoy quejando, acepto el camino que Vale escogió, pero me cuesta bastante todavía”, escribió.